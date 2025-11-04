Гости обеспечили себе комфортное преимущество уже в первые девять минут встречи, забив два мяча. Однако эта игра так и не была завершена из-за трагических обстоятельств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Читайте также Скандал в матче Шахтер – Динамо: УАФ вынесла вердикт относительно неназначенного пенальти за фол Конопли

Что произошло во время матча Младост Лучаны – Раднички 1923?

В середине первого тайма стало плохо наставнику гостей Младену Жижовичу. Он внезапно потерял сознание возле скамейки запасных своей команды.

Медики мгновенно начали оказывать первую помощь и пытались реанимировать 44-летнего тренера. После этого его срочно доставили в местную больницу.

Несмотря на все усилия врачей, спасти боснийского специалиста не удалось. В это время матч продолжался, но он был немедленно остановлен, когда стало известно, что жизнь тренера оборвалась.

После сообщения о смерти тренера гостей игроки обеих команд были шокированы от услышанного. Они упали на газон и не сдерживали эмоций на футбольном поле.

Игроки узнали о смерти Младена Жижовича: смотрите видео

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW - Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) 3 ноября, 2025 г

Напомним, что накануне умер самый старший чемпион Олимпийских игр Шарль Кост. Его сердце остановилось на 102 году жизни.

Что известно о Младене Жижовиче?