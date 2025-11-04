Гости обеспечили себе комфортное преимущество уже в первые девять минут встречи, забив два мяча. Однако эта игра так и не была завершена из-за трагических обстоятельств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.
Читайте также Скандал в матче Шахтер – Динамо: УАФ вынесла вердикт относительно неназначенного пенальти за фол Конопли
Что произошло во время матча Младост Лучаны – Раднички 1923?
В середине первого тайма стало плохо наставнику гостей Младену Жижовичу. Он внезапно потерял сознание возле скамейки запасных своей команды.
Медики мгновенно начали оказывать первую помощь и пытались реанимировать 44-летнего тренера. После этого его срочно доставили в местную больницу.
Несмотря на все усилия врачей, спасти боснийского специалиста не удалось. В это время матч продолжался, но он был немедленно остановлен, когда стало известно, что жизнь тренера оборвалась.
После сообщения о смерти тренера гостей игроки обеих команд были шокированы от услышанного. Они упали на газон и не сдерживали эмоций на футбольном поле.
Игроки узнали о смерти Младена Жижовича: смотрите видео
Напомним, что накануне умер самый старший чемпион Олимпийских игр Шарль Кост. Его сердце остановилось на 102 году жизни.
Что известно о Младене Жижовиче?
По данным Transfermarkt, босниец почти всю свою игровую карьеру провел на Родине. Он выступал за Радник (Биелина), Рудар (Углевик), Зрински (Мостар), Борац (Баня-Лука), а также один сезон провел за албанскую Тирану.
Становился чемпионом и обладателем Кубка Боснии и Герцеговины, а в 2008 году получал вызов в национальную сборную, за которую провел два матча.
После завершения игровой карьеры начал тренерскую. В родной стране возглавлял Радник, Зрински, Слободу и Борац, а за рубежом работал с саудовским Аль-Холудом, Шкупи из Северной Македонии и сербскими Радничками 1923, с которыми проводил только третий матч.