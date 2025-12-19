Темная сторона Шумахера: топ-5 грязных поступков легендарного пилота, которые шокировали мир

Михаэль Шумахер провел выдающуюся карьеру в Формуле-1. Немецкий пилот победил на немалом количестве гран-при, получил не один поул и стал семикратным чемпионом мира в "королевских гонках".

Однако в карьере "Красного барона" были темные пятна, за которые его неоднократно критиковали. О наиболее скандальных моментах в карьере Шумахера – рассказывает 24 канал.

Как Шумахер впервые стал чемпионом мира?

В ноябре 1994 года на гран-при Австралии "Красный барон" в составе "Бенеттон" впервые стал чемпионом мира в Формуле-1. Претендентом на титул, кроме Шумахера, был британец Дэймон Хилл из "Уильямс".

К финальной гонке оба пилота подходили с разницей в один балл. Однако судьбу чемпионства решило столкновение немецкого и британского гонщиков.

На 36 круге Шумахер допустил ошибку в поровоте "Ист-Террас" и врезался в отбойник. Однако удар в результате столкновения был слабым и "Красный барон" смог вернуться на трек.

В этот момент Хилл решил пойти в атаку, хоть и не знал, что болид немецкого пилота был поврежден. "Шуми" с погнутой задней подвеской в последний момент врезается в гонщика "Уильямс".

Болид немца взлетел в воздух, а британец с погнутым рычагом подвески вернулся в боксы и не смог завершить гонку. В результате "Красный барон" стал чемпионом мира в Формуле-1 с преимуществом в один пункт.

Сегодня в Формуле-1 недопустимо то, что Шумахер сделал против Хилла и может наказываться дисквалификацией.

Как Шумахер сорвался на Култхарда?

В 1998 году произошла авария с участием Шумахера и Дэвида Култхарда. Немецкий пилот лидировал в дождливой гонке на гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам, а шотландец, который отставал на один круг, долго не пропускал гонщика "Феррари".

В конце концов Култхард замедлился, но не оставил места Шумахеру для обгона, что привело к столкновению, в результате которого болид "Красного барона" остался без колеса.

Немец был разъярен действиями шотландца и сразу побежал разбираться с пилотом в боксы "Макларена". Столкновение стоило "Шуме" титула, который в том году получил напарник Култхарда – Мика Хаккинен.

Что известно о столкновении Шумахера и Вильнева?

В 1997 году Жак Вильнев завоевал свой первый и единственный титул в Формуле-1 на этапе в испанском Хересе. Гонка запомнилась скандалом, ведь Шумахер врезался в канадца, пытаясь выбить его.

Пилот "Феррари" намеренно въехал в гонщика, но маневр получился неудачным. Не без проблем, но Вильнев смог добраться до финиша третьим. Этот эпизод был сходжий на столкновение немца с Хиллом, но этот раз Шумахер получил наказание.

"Шуми" строго наказали, лишив всех очков за 1997 год. Кроме того легенду австоспорта исключили из итогового протокола.

Как Шумахер едва не убил Барикелло?

В 2010 году гран-при Венгрии в Хунгароринге Шумахер и Барикелло боролись за 10 место. В конце гонки бывший партнер немца по "Феррари" решил пойти в атаку.

Шумахер, который был за болидом "Мерседес", фактически вытеснил бразильца в стену, что на такой высокой скорости могло быть фатальным для Барикелло. После финиша немецкого пилота оштрафовали за слишком агрессивную оборону.

Напомним, что Барикелло помог Шумахеру стать чемпионом мира Формулы-1 в 2002 году. На последних десяти кругах на гонках в Австрии между бразильцем и руководством "Феррари" продолжались переговоры о том, чтобы он отдал первую позицию немцу.

Он не хотел этого делать до последнего, но ему намекнули на то, чтобы он задумался о своем контракте, пригрозив, что эта гонка может стать последней для него в "Феррари".

В результате на последней прямой Барикелло нажал на тормоза прямо перед финишем. В результате Шумахер победил на гонке.

Что известно о "Раскасс-гейте"?

Шумахер на квалификации в Монако в 2006 году прибег к поступку, который осудил весь паддок. До конца оставалось несколько минут, а по результатам Q3 немец занимал промежуточную поул-позицию.

Фернандо Алонсо, который был лидером чемпионата, уступал "Красному барону", но решающими должны были стать последние круги, ведь испанец был быстрее в первом и втором сегментах.

На первом секторе "Шуми" добавил, но во втором допустил ошибку и отставал от собственного графика на 0,19 секунды, что почти невозможно было отыграть на третьем секторе.

Немецкий пилот добрался до поворота "Раскасс" и остановил болид у отбойника, якобы случайно, что помешало Алонсо улучшить результаты.

Интересно. "Раскасс" – одно из самых узких мест трассы. В современной Формуле-1 машина, стоящая возле отбойника, гарантированно привела бы к красным флагам.

В итоге испанец отстал от Шумахера на шесть сотых секунды, который все же занял поул. После этого немец с облегчением вышел из болида и пошел в паддок.

Однако действия "Красного барона" определили преднамеренными – ему дали штраф и отправили стартовать последним.

