Легендарный Шумахер подписал шлем для благотворительного аукциона

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной инициативе. С помощью жены он поставил автограф на шлеме, который будет выставлен на аукцион.

Один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1 Михаэль Шумахер более десяти лет не появляется на публике. Легендарный чемпион в декабре 2013 года получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах, пишет 24 Канал.

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Шумахер поддержал благотворительную инициативу чемпиона Ф-1

Несмотря на все проблемы со здоровьем Шумахер принял участие в благотворительной акции. С помощью своей жены Коринны он подписал шлем, который будет выставлен на аукцион с целью сбора средств для организации "Гонка Стюарта против деменции". Михаэль поставил на шлеме инициалы "M.S.". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Белый шлем подписали 20 нынешних чемпионов Формулы-1, в том числе Шумахер. Его наденет 85-летний Джеки Стюарт – легендарный пилот Формулы-1.

За 20 минут до начала воскресной гонки Гран-при Бахрейна Стюарт проедет демонстрационный круг на своем болиде Tyrrell, на котором он получил чемпионство в 1973 году.

"Замечательно, что Михаэль смог подписать шлем в этом благородном деле – борьбе с болезнью, от которой нет лекарств. Ему помогала жена, и это дополнило набор всех чемпионов, которые еще с нами", – сказал Стюарт.

После розыгрыша Гран-при шлем будет выставлен на аукцион, а все средства пойдут на помощь людям, больным деменцией.

Отметим, что благотворительная организация "Гонка Стюарта против деменции" была создана в 2016 году. На этот шаг его подтолкнула болезнь жены Хелены, с которой он прожил 53 года.

Ранее сообщалось, что Михаэль Шумахер стал дедушкой. Его дочь Джина-Мария родила девочку, которой дали имя Милли.