Бывший партнер Шумахера по команде Бенеттон рассказал, в каком состоянии сейчас "Красный барон". Очевидно легенде "королевских гонок" становится лучше, сообщает Daily Mail.

Что сказал Патрезе о Шумахере?

По словам Патрезе, он никогда не был на вилле семикратного чемпиона Формулы-1 после той трагедии, которая произошла на горнолыжном курорте в Альпах. Однако недавно он получил известие о состоянии "Шуми".

Я получил от друга известие о том, что ему становится лучше. Но я никогда там не был. Мне только говорили о том, что он может сидеть, наблюдать, смотреть и устанавливать зрительный контакт. После первых улучшений, насколько мне известно, его состояние здоровья соответствовало тому, о чем недавно сообщалось,

– поделился Патрезе.

Бывший напарник Шумахера также отметил, что "Красный барон" как будто находится в собственном мире, но все же узнает знакомые лица и окружающих. Однако Патрезе считает, что экс-пилот "Феррари", вероятно, не подозревает, что он семикратный чемпион мира.

Недавно Коринна Шумахер, жена Михаэля, в интервью в интервью BC News Hay также рассказала о состоянии здоровья легенды Формулы-1. По ее словам, он больше не прикован к постели.

""Каждый малейший шаг, минимальный прогресс мы считаем нашей большой победой и бережем ее в своем сердце", – сказала Коринна.

Что известно о трагедии Шумахера?