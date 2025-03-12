Артета высказался о новой роли и будущем Зинченка в Арсенале

В среду, 12 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них лондонский Арсенал дома будет принимать ПСВ Эйндховен.

Накануне этой игры состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера "канониров" Микеля Артеты. Среди прочего, он ответил на два вопроса относительно игрока сборной Украины Александра Зинченка, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Арсенала.

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Что думает Артета об украинце

Испанский специалист поделился мнением относительно того, что Зинченко принес своей игрой в полузащиту команды, ведь именно на этой позиции в последнее время он начал выходить на поле в составе лондонского клуба:

Он очень хороший, и с теми возможностями, которые у нас есть, мы считаем, что это позиция, на которой он может помочь, и которая ему подходит. Он играл там раньше, я знаю его много лет, и он действительно может играть на этой позиции, и он очень хорошо адаптировался на тренировках. У него было несколько возможностей в последних играх, чтобы показать это. Поэтому я рад, что у него все хорошо.

Также Микель рассказал, будет ли общаться с украинцем относительно его будущего этим летом, ведь у Александра заканчивается контракт с Арсеналом 30 июня 2026 года.

"Я делаю это с каждым игроком перед завершением сезона, если есть такая возможность и если у нас есть на это время. Это нужно, чтобы всем было понятно, чего мы ожидаем друг от друга, что мы чувствуем друг к другу и как эти взаимоотношения могут продолжаться как можно лучшим образом.

Также есть другие вещи, которые нужно сделать и обсудить. Я, безусловно, собираюсь обсудить это со всеми игроками", – сказал Артета.

К слову. В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 16 игр за "канониров" во всех турнирах – результативными действиями не отмечался.

Отметим, что матч Арсенал – ПСВ начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке подопечные Артеты одержали разгромную победу со счетом 7:1, установив исторический рекорд Лиги чемпионов.