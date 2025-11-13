Клуб АПЛ может сенсационно выбросить за дверь одного из лидеров сборной Украины

Будущее Виталия Миколенко продолжает быть под большим знаком вопроса. У украинского защитника в конце текущего сезона 2025 –2026 завершается контракт с английским Эвертоном.

Соглашение Виталия Миколенко истекает 30 июня 2026 года. Источник Goodison News сообщили шокирующий инсайд, который касается сотрудничества украинского защитника с Эвертоном, пишет 24 Канал.

Какой новый инсайд появился вокруг Миколенко в Эвертоне?

По информации издания, ливерпульский клуб вроде бы отказался от продления контракта с левым защитником сборной Украины. Все ради того, чтобы попытаться оформить трансфер оборонца итальянского Милана Первиса Эступиньяна. Портал Transfernarkt оценивает стоимость игрока "россонери" в 22 миллиона евро.

К слову. Первис Эступиньян имеет соглашение с Миланом до 30 июня 2030 года. 27-летний эквадорский левый защитник присоединился к итальянскому гранду только в июле 2025-го.

Интересно, что ранее сообщалась кардинальная другая информация. Вроде Эвертон не хочет терять своего лидера защиты и планирует предложить Миколенко новое соглашение.

Сам Миколенко в интервью Виктору Вацку рассказывал, что готов дальше выступать за ливерпульский клуб. Виталий признался, что еще не садился за один стол с руководством клуба АПЛ, чтобы обсудить свое будущее в команде, но планируют сделать это в ближайшее время.

"Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное. Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за Эвертон", – рассказывал Миколенко.

Впоследствии стало известно, что за Миколенко пристально следит другой английский клуб Борнмут, который летом попрощался с Ильей Забарным.

Какая Миколенко выступает за Эвертон?

Миколенко выступает за Эвертон с 2022 года, когда перебрался из киевского Динамо.

С тех пор украинец провел за "ирисок" 131 матч – 4 гола и 3 результативные передачи.

В этом сезоне 2025 – 2026 украинский защитник принял участие в 9-ти играх ливерпульского клуба, но результативными действиями пока не отличался.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского защитника в 25 миллионов евро.

Напомним, что Миколенко попал в заявку Сергея Реброва на матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.