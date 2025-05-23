Реал получил предложение от европейского гранда по трансферу Лунина

Андрей Лунин после завершения сезона-2024/2025 может покинуть мадридский Реал. Он готов пойти на такой шаг из-за желания получать больше игровой практики.

Интерес к голкиперу сборной Украины приписывают клубам из Англии, Испании, Италии, Германии и Турции. Накануне же "сливочные" получили конкретное предложение по трансферу Лунина.

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Где может продолжить карьеру Лунин

Речь идет об итальянском Милане, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Centeral. "Россонери" планируют летом продать Майка Меньяна и сейчас находятся в поиске вратаря, который его заменит и станет номером 1 в команде.

На эту роль они серьезно рассматривают украинского голкипера. Агент Жорже Мендеш, который представляет Андрея Лунина, уже направил Реалу предложение итальянцев – 15 миллионов евро.

Отмечается, что руководство "сливочных" готово отпустить своего вратаря в Милан, но просит его увеличить. Мадридцы хотят получить сумму в районе 25 миллионов евро.

Интересно. Ранее агент Андрея Лунина сообщил боссам Реала, что он имеет на руках предложения от двух других клубов для украинца. Они предлагают вратарю большую зарплату, однако неизвестно, готовы ли удовлетворить финансовый аппетит мадридцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне голкипер сборной Украины провел 13 поединков на клубном уровне. В них он пропустил 19 голов и пять раз оставлял свои ворота "сухими", а также отдал один ассист.