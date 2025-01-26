Тренер Милана набросился на своего игрока прямо на поле после громкого камбэка в матче Серии А

Сержиу Консейсау не сдержал эмоции после игры с Пармой. Португальский коуч Милана очень активно высказывал претензии Давиде Калабрии.

Милан – Парма 3:2

Голы: Пулишич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквезе, 90+5 – Канчеллери, 24, дель Прато, 80.

В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 22 тура Серии А. Первым матчем воскресенья стал бой между Миланом и Пармой, сообщает 24 Канал.

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Эффектный камбэк

С начала января "россонери" возглавляет Сержиу Консейсау, который заменил Паулу Фонсеку. Португалец начал феерично, выиграв Суперкубок Италии. Однако в чемпионате дела Милана не такие веселые.

В январе команда добыла четыре очка в трех матчах, а в бою с Пармой была близка к поражению. В первом тайме соперники обменялись голами, на точный и эффектный удар Канчеллери точным ударом с пенальти отметился Пулишич.

Под занавес игры Парма неожиданно вышла вперед и готова была праздновать громкую победу. Однако Милану удалось перевернуть игру в экстратайме. Сначала счет сравнял Рейндерс, а за минуту до конца игры Чуквезе затолкал снаряд в ворота "крестоносцев".

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Впрочем, после игры Консейсау не очень был радостным. Тренер налетел на своего подопечного Давиде Калабрию и едва не избил его прямо на поле. Партнерам защитника пришлось силой сдерживать своего наставника.

Видео выходки Консейсау:

Тем не менее, победа над Пармой позволила Милану обойти Болонью и запрыгнуть в еврокубковую зону. "Россонери" занимают шестое место, отставая от топ-4 на пять баллов.

Видеообзор матча Милан – Парма