Удинезе – Рома 1:2
Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (с пен.), Довбик, 64 (с пен.)
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 22-го тура Серии А, в котором Удинезе принимал на своем поле Рому. В стартовом составе римлян вышел украинский форвард Артем Довбик, пишет 24 Канал.
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Довбик снова забивает за Рому
В первом круге чемпионата Италии сезона-2024/25 Довбик уже отмечался в ворота Удинезе. Более того, украинец забил пять голов в последних семи матчах за Рому во всех турнирах.
Первый тайм неудачно сложился для Ромы. "Джаллороссы" пропустили гол от Удинезе на 38-й минуте. Форвард "бело-черных" Лукка воспользовался навесом со штрафного и отправил мяч в сетку.
В компенсированное ко второму тайму время Довбик забил в ворота хозяев. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.
Во второй половине встречи "волки" совершили камбэк. Подопечные Раньери забили голы благодаря двум пенальти. Сначала своим шансом воспользовался Пеллегрини, а на 64-й минуте Довбик принес победу Роме.
Видео гола Довбика
Для Артема этот гол стал восьмым в Серии А и 12-м в сезоне. Украинец отличился в третьем подряд матче чемпионата.
Видеообзор матча Удинезе – Рома
- После 22-ти сыгранных матчей Рома занимает девятую строчку в турнирной таблице. У команды Раньери 30 очков.
- Удинезе имеет в активе 26 баллов и занимает 11-е место.