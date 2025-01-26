Удінезе – Рома 1:2

Голи: Лукка, 38 – Пеллегріні, 50 (з пен.), Довбик, 64 (з пен.)

У неділю, 26 січня, відбувся матч 22-го туру Серії А, в якому Удінезе приймав на власному полі Рому. У стартовому складі римлян вийшов український форвард Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Довбик знову забиває за Рому

У першому колі чемпіонату Італії сезону-2024/25 Довбик вже відзначався у ворота Удінезе. Ба більше, українець забив п'ять голів в останніх семи матчах за Рому в усіх турнірах.

Перший тайм невдало склався для Роми. "Джаллоросси" пропустили гол від Удінезе на 38-й хвилині. Форвард "біло-чорних" Лукка скористався навісом зі штрафного та відправив м'яч у сітку.

У компенсований до другого тайму час Довбик забив у ворота господарів. Однак арбітр скасував гол через офсайд.

У другій половині зустрічі "вовки" здійснили камбек. Підопічні Раньєрі забили голи завдяки двом пенальті. Спочатку своїм шансом скористався Пеллегріні, а на 64-й хвилині Довбик приніс перемогу Ромі.

Відео голу Довбика

Для Артема цей гол став восьмим у Серії А та 12-м у сезоні. Українець відзначився у третьому поспіль матчі чемпіонату.

Відеоогляд матчу Удінезе – Рома