Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Замбо Ангисса, 57, Лукаку, 69 (пен) – Коло Муани, 43.

В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные продолжаются матчи 22 тура Серии А. Центральный из них был вынесен на вечер субботу, в нем Наполи принимал Ювентус, сообщает 24 Канал.

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Наполи не остановить

Подопечные Конте ведут тяжелую борьбу за чемпионство с Интером, в то время как Ювентус ставит своей целью попасть в зону Лиги чемпионов. При этом команда Тьяго Мотты оставалась единственной в Серии А, которая еще не проигрывала.

Впрочем, большое количество ничьих не позволяют "бьянконери" бросить бой Наполи и Интеру. В отчетной встрече туринцы могли улучшить свое положение, ведь первыми забили.

Сделал это уже в дебютном матче в Серии А новичок команды Рандал Коло Муани, которого арендовали у ПСЖ. Впрочем после перерыва гости банально бросили играть и начали отбивать результат.

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Наполи же насел на ворота Юве и смог перевернуть игру в свою пользу. Сначала Замбо Ангисса точно замкнул навес от Политано. А позже Локателли привез пенальти, скосив Мактоминея в собственной площадке.

Лукаку уверенно реализовал приговор и принес Наполи три очка. Это уже седьмая подряд победа "партенопеев", она позволила оторваться от Интера на шесть баллов. Однако у "неррадзури" еще есть два матча в запасе.

Видеообзор матча Наполи – Ювентус