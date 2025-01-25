Наполі – Ювентус 2:1

Голи: Замбо Ангісса, 57, Лукаку, 69 (пен) – Коло Муані, 43.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 22 туру Серії А. Центральний із них був винесений на вечір суботу, в ньому Наполі приймав Ювентус, повідомляє 24 Канал.

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Наполі не зупинити

Підопічні Конте ведуть важку боротьбу за чемпіонство із Інтером, в той час як Ювентус ставить собі за мету потрапити у зону Ліги чемпіонів. При цьому команда Тьяго Мотти залишалась єдиною в Серії А, яка ще не програвала.

Втім велика кількість нічиїх не дозволяють "бьянконері" кинути бій Наполі та Інтеру. У звітній зустрічі туринці могли покращити своє становище, адже першими забили.

Зробив це вже у дебютному матчі в Серії А новачок команди Рандал Коло Муані, якого орендували у ПСЖ. Втім після перерви гості банально кинули грати та почали відбивати результат.

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Наполі ж насів на ворота Юве та зміг перевернути гру на свою користь. Спочатку Замбо Ангісса влучно замкнув навіс від Політано. А пізніше Локателлі привіз пенальті, скосивши Мактомінея у власному майданчику.

Лукаку впевнено реалізував вирок та приніс Наполі три очки. Це вже сьома поспіль перемога "партенопеїв", вона дозволила відірватися від Інтера на шість балів. Проте у "неррадзурі" ще є два матчі в запасі.

ВІдеоогляд матчу Наполі – Ювентус