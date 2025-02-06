Тренер Ромы объяснил, почему на кубковую игру оставил Довбика в запасе

В среду, 5 февраля, состоялся второй четвертьфинал Кубка Италии по футболу. В нем Милан дома принимал Рому.

Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Второй раз подряд на скамейке запасных "волков" оказался Артем Довбик.

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Что сказал Раньери после матча

Он вышел на замену после перерыва и забил единственный гол своей команды. Из-за решения не выпускать украинца в основном составе шквал критики получил Клаудио Раньери.

После финального свистка наставник Ромы прокомментировал поражение своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallo Rossa. Среди прочего он ответил на вопрос, почему снова не с первых минут на поле появился лучший бомбардир римлян Артем Довбик.

"Я просил игроков играть компактнее. Нельзя обвинять Шомуродова, я не имею к нему никаких претензий. Мы понимали, что с первых минут соперник пойдет в атаку, надо было сдержать их давление.

Почему не играл Довбик с первых минут? Я не имею никакой иерархии, все игроки важны. Мне безразлично, что об этом говорят. Если бы я заставил Довбика играть с первых минут, и если бы он сыграл плохо, вы меня спросили бы, почему не играл Шомуродов", – заявил Раньери.

К слову. Сейчас Артем Довбик является лучшим бомбардиром "волков" в сезоне. Украинец забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 31 поединке.

Отметим, что в следующем матче Рома на выезде будет встречаться с Венецией. Игра состоится 9 февраля и начнется в 13:30 по киевскому времени.