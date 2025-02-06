Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1. Вдруге поспіль на лаві запасних "вовків" опинився Артем Довбик.

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Що сказав Раньєрі після матчу

Він вийшов на заміну після перерви та забив єдиний гол своєї команди. Через рішення не випускати українця в основному складі шквал критики отримав Клаудіо Раньєрі.

Після фінального свистка наставник Роми прокоментував поразку своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallo Rossa. Серед іншого він відповів на запитання, чому знову не з перших хвилин на полі з'явився найкращий бомбардир римлян Артем Довбик.

"Я просив гравців грати компактніше. Не можна звинувачувати Шомуродова, я не маю до нього жодних претензій. Ми розуміли, що з перших хвилин суперник піде в атаку, треба було стримати їхній тиск.

Чому не грав Довбик з перших хвилин? Я не маю жодної ієрархії, всі гравці важливі. Мені байдуже, що про це говорять. Якби я змусив Довбика грати з перших хвилин, і якби він зіграв погано, ви мене запитали б, чому не грав Шомуродов", – заявив Раньєрі.

До слова. Наразі Артем Довбик є найкращим бомбардиром "вовків" у сезоні. Українець забив 13 голів і віддав 3 результативні передачі у 31 поєдинку.

Зазначимо, що в наступному матчі Рома на виїзді зустрічатиметься з Венецією. Гра відбудеться 9 лютого та розпочнеться о 13:30 за київським часом.