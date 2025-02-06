Артем Довбик забил Милану в Кубке Италии, но его Рома без шансов вылетела

Римский клуб не смог на равных противостоять вице-чемпиону Италии в четвертьфинале Кубка Италии. Героем встречи стал бывший игрок Ромы Тэмми Абрагам, который теперь выступает за Милан.

Милан – Рома 3:1

Голы: Абрахам, 16, 42, Фелиш, 71 – Довбик, 54.

В Кубке Италии 2024-2025 состоялся второй четвертьфинальный матч. Во вторник, 4 февраля, Болонья прошла Аталанту, тогда как на следующий день сошлись Милан и Рома, сообщает 24 Канал.

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Ударный тайм Абрагама

Для обеих команд Кубок был турниром, который может спасти не слишком удачный сезон в Серии А. Особенно это касалось Ромы, которая пока может только мечтать о борьбе за еврокубки.

Именно поэтому фаворитом в этой битве считался Милан. Наставник "волков" второй раз подряд оставил Артема Довбика на замене, но уже после перерыва выпустил его на поле.

На этот момент Рома проигрывала уже в два мяча. В первом тайме дубль на свой счет записал экс-игрок римлян Тэмми Абрахам, который удачно замыкал передачи от Эрнандеса.

Довбик не спас

Довбику же понадобилось всего восемь минут, чтобы отличиться голом. После подачи от Анхелиньо украинец оторвался от защитников Милана и в упор расстрелял ворота Меньяна.

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Для Артема это был 13-ый гол за Рому. Впрочем он не помог "волкам" вернуться в игру. После этого на поле появились зимние новички Милана Фелиш и Хименес, которые за 11 минут организовали третий гол.

Мексиканец вывел Жоау один на один с вратарем и тот элегантно перебросил визави. Рома пыталась исправить ситуацию усилиями Довбика, Дибалы и Пеллегрини.

Но единственное, что удалось достичь, это забить гол после офсайда. Таким образом Рома прекращает борьбу за Кубок, тогда как Милан попадает в полуфинал. Там на подопечных Консейсау, возможно, ждет дерби против Интера. Миланцы в 1/4 финала сыграют с Лацио.

Видеообзор матча Милан – Рома