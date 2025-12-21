"У них много денег": Милевский вступился за беглых блогеров Волошина и Алхим
- Артем Милевский вступился за скандальных блогеров Александра Волошина и Анну Алхим, которые выехали из Украины из-за многочисленных скандалов.
- Волошина и Алхим обвиняют в пренебрежении украинского языка и скандальных высказываниях, которые вредят украинской государственности, из-за чего их внесли в базу сайта "Миротворец".
Экс-звезда киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением о скандальных блогерах Александре Волошине и Анне Алхим. Интернет-знаменитости уехали из Украины из-за многочисленных скандалов.
Артем Милевский признался, что лично знаком с Александром Волошиным и Анной Алхим. Даже после их выезда за границу он продолжает с ними общаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на PRYVOZ.
Что сказал Милевский о Волошине и Алхиме?
Бывший форвард Динамо не видит оснований для хейта скандальных блогеров. Он считает, что выезд из Украины – это личный выбор каждого человека.
Еще больше Милевского удивляет реакция самих блогеров на критику, ведь они обеспеченные люди.
Я не понимаю, зачем они спорят с людьми, если у вас много денег, у Волошина крипта. Мне смешно с них, я бы просто забил на это все,
– рассказал Милевский.
Отдельно Артем упомянул языковой вопрос, из-за которого якобы они уехали из Украины.
Они уехали из-за русского языка? Возможно. И президент сам говорил, что есть люди, которые разговаривают на русском – в Днепре, в Киеве,
– добавил Милевский.
Почему Волошин и Алхим уехали из Украины?
- Известный блогер Александр Волошин оказался в центре скандала из-за неуместных высказываний после атаки россиян на "Охматдет". Тогда он пожаловался на угрозу для своей жизни, из-за чего уехал из Украины.
- Впоследствии Волошин рассказал, что прекратил сборы для нужд ВСУ. Блогер признался, что делал это ради пиара.
- Анну Алхим неоднократно обвиняли в пренебрежении украинского языка. Блогеру также досталось от подписчиков из-за ракетного обстрела военного госпиталя в Днепре, где она накануне записывала видео.
- Недавно она посетила за рубежом концерт российского исполнителя, который поддерживает войну против Украины.
- Из-за скандальных заявлений, которые вредят украинской государственности, обоих блогеров внесли в базу сайта "Миротворец".