Артем Мілевський зізнався, що особисто знайомий з Олександром Волошиним та Анною Алхім. Навіть після їхнього виїзду за кордон він продовжує з ними спілкуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на PRYVOZ.
Що сказав Мілевський про Волошина та Алхім?
Колишній форвард Динамо не бачить підстав для хейту скандальних блогерів. Він вважає, що виїзд з України – це особистий вибір кожної людини.
Ще більше Мілевського дивує реакція самих блогерів на критику, адже вони забезпечені люди.
Я не розумію, навіщо вони сперечаються з людьми, якщо у вас багато грошей, у Волошина крипта. Мені смішно з них, я б просто забив на це все,
– розповів Мілевський.
Окремо Артем згадав мовне питання, через яке начебто вони виїхали з України.
Вони виїхали через російську мову? Можливо. Та президент сам говорив, що є люди, які розмовляють російською – у Дніпрі, в Києві,
– додав Мілевський.
Чому Волошин та Алхім виїхали з України?
- Відомий блогер Олександр Волошин опинився в центрі скандалу через недоречні висловлювання після атаки росіян на "Охматдит". Тоді він поскаржився на загрозу для свого життя, через що виїхав з України.
- Згодом у Волошин розповів, що припинив збори для потреб ЗСУ. Блогер зізнався, що робив це заради піару.
- Анну Алхім неодноразово звинувачували у зневажанні української мови. Блогерці також дісталося від підписників через ракетний обстріл військового шпиталю у Дніпрі, де вона напередодні записувала відео.
- Нещодавно вона відвідала за кордоном концерт російського виконавця, який підтримує війну проти України.
- Через скандальні заяви, які шкодять українській державності, обох блогерів внесли до бази сайту "Миротворець".