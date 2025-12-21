Артем Мілевський зізнався, що особисто знайомий з Олександром Волошиним та Анною Алхім. Навіть після їхнього виїзду за кордон він продовжує з ними спілкуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на PRYVOZ.

Що сказав Мілевський про Волошина та Алхім?

Колишній форвард Динамо не бачить підстав для хейту скандальних блогерів. Він вважає, що виїзд з України – це особистий вибір кожної людини.

Ще більше Мілевського дивує реакція самих блогерів на критику, адже вони забезпечені люди.

Я не розумію, навіщо вони сперечаються з людьми, якщо у вас багато грошей, у Волошина крипта. Мені смішно з них, я б просто забив на це все,

– розповів Мілевський.

Окремо Артем згадав мовне питання, через яке начебто вони виїхали з України.

Вони виїхали через російську мову? Можливо. Та президент сам говорив, що є люди, які розмовляють російською – у Дніпрі, в Києві,

– додав Мілевський.

Чому Волошин та Алхім виїхали з України?