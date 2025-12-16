Кандидатуру зіркового спортсмена довгий час розглядали на роль головного героя цієї популярної телевізійної програми, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбольний диван. Врешті-решт було обрано інший варіант.

Що відомо про участь Мілевського в "Холостяку"?

Деякі подробиці вибору нового "Холостяка" розповів ведучий шоу Григорій Решетник. Він зізнався, що зіркового футболіста дійсно обговорювали на цю роль.

За його словами, продюсери нібито не розрахували бюджет для запрошення такої статусної людини. При цьому сам Мілевський, коментуючи цю історію, пояснив відсутність домовленості іншими причинами.

Він підтвердив, що пропозиція дійсно була, але причиною відмови стало не фінансове питання, а правила проєкту та сам формат "Холостяка". Колишньому капітану Динамо начебто не сподобався список обмежень від організаторів.

Саме неготовність Артема до тотального контролю призвела до остаточної відмови від участі. А вже зараз ця тема для Мілевського неактуальна, адже він перебуває у романтичних стосунках і його серце зайняте.

Мілевський зі своєю обраницею / Фото з соцмереж пари

Чим наразі займається Мілевський?

Після початку повномасштабного вторгнення ексфорвард Динамо мав певні проблеми зі зловживанням алкоголю. Це призвело до важких наслідків, але завдяки втручанню друзів та президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса колишній капітан киян пройшов курс лікування та позбувся шкідливої звички.

Після цього він повернувся до нормального життя. Почав займатися розвитком власного бренду, проводити благодійні стріми та займається іншою благодійністю.

З весни 2024 року знову грає у футбол, але вже не на професійному рівні. Артем виступає за столичний клуб IGNIS, який грає в медіалізі.

Що відомо про кар'єру Мілевського?