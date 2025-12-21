Артем Милевский признался, что лично знаком с Александром Волошиным и Анной Алхим. Даже после их выезда за границу он продолжает с ними общаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на PRYVOZ.

Читайте также Легенда Динамо мог стать главным героем проекта "Холостяк": почему не удалось договориться

Что сказал Милевский о Волошине и Алхиме?

Бывший форвард Динамо не видит оснований для хейта скандальных блогеров. Он считает, что выезд из Украины – это личный выбор каждого человека.

Еще больше Милевского удивляет реакция самих блогеров на критику, ведь они обеспеченные люди.

Я не понимаю, зачем они спорят с людьми, если у вас много денег, у Волошина крипта. Мне смешно с них, я бы просто забил на это все,

– рассказал Милевский.

Отдельно Артем упомянул языковой вопрос, из-за которого якобы они уехали из Украины.

Они уехали из-за русского языка? Возможно. И президент сам говорил, что есть люди, которые разговаривают на русском – в Днепре, в Киеве,

– добавил Милевский.

Почему Волошин и Алхим уехали из Украины?