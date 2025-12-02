Накануне бывший капитан киевского Динамо провел очередной прямой эфир на собственной странице в инстаграме. Он ответил на вопросы подписчиков, где среди прочего высказался о мобилизации, информирует 24 Канал.
Что сказал Милевский о мобилизации?
Экс-форвард сборной Украины рассказал, имеет ли он отсрочку. Он признался, что нет, однако мобилизация ему не грозит.
При этом звездный спортсмен не стал вдаваться в подробности.
Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Может ли меня "запаковать" ТЦК? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу,
– заявил Милевский.
Как Милевский прокомментировал мобилизацию Гармаша?
Также Артем снова высказался о мобилизации Дениса Гармаша. Сначала он жестко отреагировал, заявив, что "нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске", а в этот раз был более сдержанным и объяснил свою позицию.
"Я себе не позволяю четыре года выходить по ночам из квартиры. Если у человека нет понятия... Тем более, что ты знаешь, что у тебя с этим проблемы. Вот какой нормальный человек будет этим заниматься? Мозгов нет у человека ездить по ночам. У меня напрашивается только такой вывод. Я не то, чтобы зла ему желаю, дело в поступке. Денису уже не 20 лет, а 30+. Если он так делает, то думает, что бессмертен?" – сказал Артем.
К слову. Гармаш продолжал профессиональную игровую карьеру. В последнее время он играл в клубе Лесное, который выступает во Второй лиге.
Отметим, что после мобилизации Дениса в сети появилось его фото из участка. На нем было видно, что у футболиста оторван карман на худи.
Для многих это стало подтверждением, что во время задержания к спортсмену применили физическую силу. Такую информацию сообщал телеграм-канал "Завтрак химеры", однако ее опровергли в Киевском городском ТЦК и СП.
Что известно о карьере Милевского?
Артем большую часть своей профессиональной карьеры провел в киевском Динамо, за которое сыграл 277 матчей, в которых забил 87 голов и отдал 74 ассиста.
Также играл за Динамо Брест, Хайдук Сплит, Тосно, Конкордию, Кишварду, Минай и Газиантепспор.
Повесил бутсы на гвоздь в 2021 году, добыв суммарно 16 трофеев.
За сборную Украины провел 50 поединков. В частности, участвовал в пока единственном для нашей страны чемпионате мира, который состоялся в 2006 году.
Сейчас играет на любительском уровне в медиа-лиге, где выступает за IGNIS.