Накануне бывший капитан киевского Динамо провел очередной прямой эфир на собственной странице в инстаграме. Он ответил на вопросы подписчиков, где среди прочего высказался о мобилизации, информирует 24 Канал.

Читайте также "Не готовы к такой борьбе": Костюк прокомментировал поражение Динамо от Полтавы

Что сказал Милевский о мобилизации?

Экс-форвард сборной Украины рассказал, имеет ли он отсрочку. Он признался, что нет, однако мобилизация ему не грозит.

При этом звездный спортсмен не стал вдаваться в подробности.

Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Может ли меня "запаковать" ТЦК? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу,

– заявил Милевский.

Как Милевский прокомментировал мобилизацию Гармаша?

Также Артем снова высказался о мобилизации Дениса Гармаша. Сначала он жестко отреагировал, заявив, что "нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске", а в этот раз был более сдержанным и объяснил свою позицию.

"Я себе не позволяю четыре года выходить по ночам из квартиры. Если у человека нет понятия... Тем более, что ты знаешь, что у тебя с этим проблемы. Вот какой нормальный человек будет этим заниматься? Мозгов нет у человека ездить по ночам. У меня напрашивается только такой вывод. Я не то, чтобы зла ему желаю, дело в поступке. Денису уже не 20 лет, а 30+. Если он так делает, то думает, что бессмертен?" – сказал Артем.

К слову. Гармаш продолжал профессиональную игровую карьеру. В последнее время он играл в клубе Лесное, который выступает во Второй лиге.

Отметим, что после мобилизации Дениса в сети появилось его фото из участка. На нем было видно, что у футболиста оторван карман на худи.

Для многих это стало подтверждением, что во время задержания к спортсмену применили физическую силу. Такую информацию сообщал телеграм-канал "Завтрак химеры", однако ее опровергли в Киевском городском ТЦК и СП.

Что известно о карьере Милевского?