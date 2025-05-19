Луческу отказался ехать в Россию на юбилей бывшего клуба
- Мирча Луческу отказался ехать в Россию на празднование столетия Зенита из-за войны.
- Мирча Луческу работал главным тренером Шахтера и Динамо в Украине, получив многочисленные трофеи, включая Кубок УЕФА в 2009 году с Шахтером.
Мирча Луческу в свое время работал главным тренером Зенита в сезоне-2016/2017. После завершения сезона румынский специалист, который ранее возглавлял Шахтер и Динамо, покинул питерский клуб.
В этом году Зенит празднует столетие с момента основания клуба. Мирча Луческу отказался ехать на празднование юбилея питерцев, пишет 24 канал со ссылкой на Golazo.ro.
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Луческу объяснил свое решение
Мирча Луческу объяснил решение не ехать в Россию на празднование столетия Зенита. Румынский специалист заявил, что не хочет участвовать в подобных мероприятиях во время войны.
Я им сказал, что приеду, когда будет мир. Если не будет мира, я не приеду. Конечно, это было сделано с уважением (к Украине, в которой он прожил много лет – 24 канал). Я понимал, что об этом очень громко говорили бы,
– сказал Луческу.
Мирча Луческу ответил на вопрос об Анатолии Тимощуке, который остался работать в Зените, несмотря на агрессию против его родной Украины. Румынский тренер дал неоднозначный ответ.
А насчет Тимощука, то он женат на россиянке, у него там дети. Но он сыграл 140 матчей в сборной Украины. Очень сложная ситуация. Он там (в России) жил. Для него было бы лучше, если бы он никак не вмешивался (в вопросы политики),
– ответил тренер.
Напомним, что в свое время Мирча Луческу работал с Анатолием Тимощуком в донецком Шахтере с 2004 по 2007 год.
Карьера Луческу в Украине
- Мирча Луческу занимал должность главного тренера Шахтера с 2004 по 2016 годы. В Динамо румынский наставник пришел в 2020 году и проработал до 2023 года.
- В Украине Мирча Луческу девять раз выигрывал чемпионат (Шахтер – 8, Динамо – 1), восемь кубков и Суперкубков страны. В 2009 году вместе с "горняками" завоевал Кубок УЕФА (Лига Европы).