"Ситуация ужасная": легендарный тренер вспомнил, как покидал Украину
- Мирча Луческу вынужден был покинуть Донецк в 2014 году из-за начала войны на Донбассе, оставив свою квартиру и вещи.
- Несмотря на отъезд, Луческу поддерживает связь с Украиной и вспоминает события на Донбассе с болью.
Мирча Луческу вспомнил, как вынужден был покинуть Донецк после начала войны на Донбассе. По словам тренера, он покинул квартиру со всеми вещами и больше никогда туда не возвращался.
Легендарный румынский специалист поделился воспоминаниями о событиях 2014 года, когда российская агрессия вынудила его покинуть Донбасс. Наставник рассказал The Guardian, что после отъезда больше не имел никакой информации о судьбе своего жилья.
Смотрите также Мирча Луческу больше не в больнице: в каком состоянии экстренер Шахтера и Динамо
Как Луческу покидал Донецк?
Бывший наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо рассказал, что вынужден был срочно покинуть Донецк после начала боевых действий в 2014 году.
Луческу вспоминает, что оставил свою квартиру вместе со всем имуществом, ведь ситуация в регионе стремительно обострялась. С тех пор он ни разу не возвращался в город.
Ситуация там ужасная. Помню, как в 2014 году, когда на Донбассе начался конфликт, я покинул Донецк. Не знаю, что произошло с моим домом,
– добавил Мирча Луческу.
Луческу поддерживает связь с Украиной
Несмотря на годы, проведенные вне страны, румынский специалист продолжает следить за событиями в Украине. Он рассказал, что поддерживает контакт с бывшими футболистами и друзьями, которые остались здесь.
Луческу признался, что война оставила глубокий след в его жизни. Именно поэтому события на Донбассе он до сих пор вспоминает с болью, ведь там осталась часть его личной истории.
Чем известен румынский тренер?
- Мирча Луческу возглавлял Шахтер с 2004 до 2016 года и стал самым успешным тренером в истории клуба, выиграв десятки трофеев, в частности Кубок УЕФА-2009.
- Позже он также работал главным тренером киевского Динамо, с которым выигрывал чемпионство Украины.
- Сейчас Мирча Луческу является главным тренером сборной Румынии.