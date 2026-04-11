Наследство Луческу: сколько денег оставил своим потомкам легендарный тренер

Мирча Луческу десятилетиями работал главным тренером на уровне клубов и сборных, не имея за свою карьеру практически ни одного перерыва. Это позволило румынскому наставнику заработать немалые средства, которые он удачно инвестировал.

Луческу умер в возрасте 80 лет и оставил за собой большую семью – жену, сына, внуков и даже правнука. По данным termene.ro, родственники тренера будут хорошо обеспечены благодаря наследству футбольной легенды.

Сколько зарабатывал Мирча Луческу?

Последним рабочим местом Мистера стала национальная сборная Румынии. Согласившись возглавить команду после Евро-2024, Луческу поставил перед федерацией футбола страны интересное условие: он хотел, чтобы его зарплата не была выше, чем у предыдущего коуча Эдварда Йорданеску. Соответственно Мирча зарабатывал 27 тысяч евро в месяц.

Впрочем за выход на чемпионат мира 2026 года тренерскому штабу Луческу обещали солидный бонус в 200 тысяч евро. Но выполнить эту задачу уже тяжело больному наставнику не удалось – и он умер лишь через две недели после того, как румыны вылетели в плей-офф от Турции.

Какие состояния были у Мирчи Луческу?

Луческу умел удачно вкладывать заработанные им в футболе деньги. Ему принадлежали две компании, занимающихся инвестициями в недвижимость, зарегистрированы в Бухаресте и Брашове. За пять последних лет они смогли принести Мистеру прибыль в примерно 7 миллионов евро.

Хотя начинал свою бизнес-карьеру тренер по продаже обуви, а потом очень заинтересовался изготовлением вина, что было его хобби до конца жизни.

Всего на момент смерти на банковских счетах Луческу было около 35 миллионов евро. Они достанутся его жене Неле и единственному сыну Развану, у которого двое собственных детей – внуки коуча Матей и Марилу. Внучка Марилу даже успела порадовать Мирчу правнуком Лучио, Луческу дожил до его 7-летнего возраста.

