Луческу помер у віці 80 років і залишив за собою велику родину – дружину, сина, онуків та навіть правнука. За даними termene.ro, родичі тренера будуть добре забезпечені завдяки спадку футбольної легенди.

Скільки заробляв Мірча Луческу?

Останнім робочим місцем Містера стала національна збірна Румунії. Погодившись очолити команду після Євро-2024, Луческу поставив перед федерацією футболу країни цікаву умову: він хотів, щоб його зарплата не була вищою, ніж у попереднього коуча Едварда Йорданеску. Відповідно Мірча заробляв 27 тисяч євро на місяць.

Втім, за вихід на чемпіонат світу 2026 року тренерському штабу Луческу обіцяли солідний бонус у 200 тисяч євро. Але виконати цю задачу вже важко хворому наставнику не вдалося – і він помер лише через два тижні після того, як румуни вилетіли у плей-оф від Туреччини.

Які статки були у Мірчі Луческу?

Луческу вмів вдало вкладати зароблені ним у футболі гроші. Йому належали дві компанії, що займаються інвестиціями у нерухомість, зареєстровані у Бухаресті і Брашові. За п'ять останніх років вони змогли принести Містеру прибуток у приблизно 7 мільйонів євро.

Хоча починав свою бізнес-кар'єру тренер з продажу взуття, а потім дуже зацікавився виготовленням вина, що було його хобі до кінця життя.

Загалом на момент смерті на банківських рахунках Луческу було близько 35 мільйонів євро. Вони дістануться його дружині Нелі та єдиному сину Развану, у якого двоє власних дітей – онуки коуча Матей і Марілу. Онучка Марілу навіть встигла порадувати Мірчу правнуком Лучіо, Луческу дожив до його 7-річного віку.

Як Луческу проводили в останню путь?