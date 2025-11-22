Вы не можете молчать: олимпийская чемпионка обратилась к народу США из-за "мирного плана" Трампа

Наиболее громкой темой последних дней стал очередной "мирный план" со стороны США по завершению войны в Украине. Он содержит в себе 28 пунктов и является крайне неприемлемым для нашей страны.

Большинство из этих пунктов являются существенными уступками стране-агрессорке, которые удовлетворят ее потребности. Мимо этой ситуации не смогла пройти известная гимнастка Лилия Подкопаева, которая сделала пост у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.

По теме Это капитуляция: Кличко раскритиковал мирный план Трампа по войне в Украине

Что думает Подкопаева о "мирном плане"?

Двукратная олимпийская чемпионка обратилась к жителям США и обратила внимание на этот "мирный план". Она призывает их действовать, чтобы достичь справедливого мира.

Мои дорогие американские друзья, пришло время высказаться именно сейчас. Если вы верите в свободный и справедливый мир, вы не можете молчать, пока Украине навязывают неприемлемый "мирный план". Свяжитесь сегодня со своими избранными представителями. Дайте знать о своей позиции и поддержите Украину,

– написала спортсменка у себя в сториз.

Отметим, что Подкопаева давно живет в США, где воспитывает троих детей. Ранее она рассказывала, как тренировала детей известных американских звезд

Несмотря на проживание в США Лилия активно помогает Украине. Экс-гимнастка является членом Национального олимпийского комитета и периодически посещает Родину.

Что предусматривает мирный план США?