Ви не можете мовчати: олімпійська чемпіонка звернулась до народу США через "мирний план" Трампа

Найбільш гучною темою останніх днів став черговий "мирний план" з боку США щодо завершення війни в Україні. Він містить в собі 28 пунктів і є вкрай неприйнятним для нашої країни.

Більшість із цих пунктів є суттєвими поступками країні-агресорці, які задовольнять її потреби. Повз цю ситуацію не змогла пройти відома гімнастка Лілія Подкопаєва, яка зробила пост у себе в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

До теми Це капітуляція: Кличко розкритикував мирний план Трампа щодо війни в Україні

Що думає Подкопаєва про "мирний план"?

Дворазова олімпійська чемпіонка звернулась до жителів США та звернула увагу на цей "мирний план". Вона закликає їх діяти, щоб досягти справедливого миру.

Мої дорогі американські друзі, настав час висловитися саме зараз. Якщо ви вірите у вільний і справедливий світ, ви не можете мовчати, поки Україні нав’язують неприйнятний "мирний план". Зв’яжіться сьогодні зі своїми обраними представниками. Дайте знати про свою позицію та підтримайте Україну,

– написала спортсменка у себе в сторіз.

Відзначимо, що Подкопаєва давно живе у США, де виховує трьох дітей. Раніше вона розповідала, як тренувала дітей відомих американських зірок

Попри проживання у США Лілія активно допомагає Україні. Ексгімнастка є членом Національного олімпійського комітету та періодично відвідує Батьківщину.

Що передбачає мирний план США?