Михаил Мудрик получил шанс вернуться в профессиональный футбол после длительной дисквалификации. Легендарный тренер в комментарии Sport.ua поделился своим мнением о том, как скоро игрок сможет вновь продемонстрировать свой лучший футбол.

Маркевич не знает, как Мудрик поддерживал форму

Бывший тренер Днепра, Металлиста, Карпат и сборной Украины отметил, что не располагает информацией о том, в какой физической форме находится Мудрик.

Я не знаю, чем он занимался последние полтора года во время дисквалификации, почему он это делал,

– сказал Маркевич.

В то же время специалист не сомневается в футбольных способностях 25-летнего вингера. По его мнению, длительная вынужденная пауза не должна стать критической проблемой для украинца, если тот должным образом поддерживал физическую форму.

Чего ожидать от футболиста

Маркевич считает, что болельщикам не придется слишком долго ждать возвращения Мудрика к привычному уровню.

Впрочем, это талантливый футболист, и ему понадобится немного времени, чтобы мы снова увидели того Мудрика, к которому привыкли,

– отметил тренер.

Пока остается неизвестным, в каком именно клубе Мудрик продолжит карьеру. Его будущее в Челси находится под вопросом. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны нескольких клубов АПЛ, а также французского Страсбурга.

Мудрик перешел в Челси зимой 2023 года и подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом. Теперь главным вопросом остается не только его физическая готовность, но и то, где именно украинец получит возможность полноценно перезапустить карьеру.