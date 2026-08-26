Михайло Мудрик отримав шанс повернутися до професійного футболу після тривалої дискваліфікації. Легендарний тренер у коментарі Sport.ua поділився думкою про те, як швидко гравець зможе знову демонструвати свій найкращий футбол.
Маркевич не знає, як Мудрик підтримував форму
Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України зазначив, що не володіє інформацією про те, в яких фізичних кондиціях перебуває Мудрик.
Я не знаю, чим він займався останні півтора року під час дискваліфікації,
– сказав Маркевич.
Водночас фахівець не сумнівається у футбольних здібностях 25-річного вінгера. На його думку, тривала вимушена пауза не повинна стати критичною проблемою для українця, якщо той належним чином підтримував фізичні кондиції.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Чого очікувати від футболіста
Маркевич вважає, що вболівальникам не доведеться надто довго чекати на повернення Мудрика до звичного рівня.
Втім, це талановитий футболіст, і йому знадобиться небагато часу, щоб ми знову побачили того Мудрика, якого звикли бачити,
– зазначив тренер.
Наразі залишається невідомим, у якому саме клубі Мудрик продовжить кар'єру. Його майбутнє в Челсі перебуває під питанням. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку кількох клубів АПЛ, а також французького Страсбурга.
Мудрик перейшов до Челсі взимку 2023 року та підписав довгостроковий контракт із лондонським клубом. Тепер головним питанням залишається не лише його фізична готовність, а й те, де саме українець отримає можливість повноцінно перезапустити кар'єру.