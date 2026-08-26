Михайло Мудрик отримав шанс повернутися до професійного футболу після тривалої дискваліфікації. Легендарний тренер у коментарі Sport.ua поділився думкою про те, як швидко гравець зможе знову демонструвати свій найкращий футбол.

Маркевич не знає, як Мудрик підтримував форму

Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України зазначив, що не володіє інформацією про те, в яких фізичних кондиціях перебуває Мудрик.

Я не знаю, чим він займався останні півтора року під час дискваліфікації,

– сказав Маркевич.

Водночас фахівець не сумнівається у футбольних здібностях 25-річного вінгера. На його думку, тривала вимушена пауза не повинна стати критичною проблемою для українця, якщо той належним чином підтримував фізичні кондиції.

Чого очікувати від футболіста

Маркевич вважає, що вболівальникам не доведеться надто довго чекати на повернення Мудрика до звичного рівня.

Втім, це талановитий футболіст, і йому знадобиться небагато часу, щоб ми знову побачили того Мудрика, якого звикли бачити,

– зазначив тренер.

Наразі залишається невідомим, у якому саме клубі Мудрик продовжить кар'єру. Його майбутнє в Челсі перебуває під питанням. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку кількох клубів АПЛ, а також французького Страсбурга.

Мудрик перейшов до Челсі взимку 2023 року та підписав довгостроковий контракт із лондонським клубом. Тепер головним питанням залишається не лише його фізична готовність, а й те, де саме українець отримає можливість повноцінно перезапустити кар'єру.