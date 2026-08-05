Возвращение Михаила Мудрика стало одной из самых громких тем украинского футбола последних дней. Бывший тренер Металлиста и Днепра поделился своим видением того, как вингеру лучше всего вернуться на прежний уровень, пишет Sport.ua.

Маркевич посоветовал Мудрику покинуть Челси

Мирон Маркевич поздравил Михаила Мудрика с окончанием дисквалификации и пожелал ему как можно скорее вернуться в большой футбол. В то же время тренер признал, что пока сложно оценить перспективы украинца в лондонском Челси.

По словам специалиста, после длительного перерыва главной задачей для футболиста должна стать регулярная игровая практика. Именно поэтому Маркевич считает, что оптимальным решением для вингера станет аренда.

Честно говоря, не знаю. Знаю только одно – ему нужно играть. Трудно понять, нужен ли он сейчас Челси, будет ли он там играть после такого перерыва. Думаю, ему нужно уходить в аренду и набираться игровой практики,

– отметил тренер.

Также Маркевич назвал чемпионат, который, по его мнению, больше всего подходит украинцу. Он убежден, что Мудрик мог бы успешно проявить себя в Испании, хотя признал, что пока неизвестно, проявляют ли местные клубы интерес к его кандидатуре.

В то же время специалист положительно оценил и возможный вариант с французским Страсбургом. По его мнению, клуб является хорошим местом для восстановления формы, а Лига 1 также соответствует стилю игры украинского вингера.

Что Маркевич сказал о возвращении Мудрика в сборную Украины

Отдельно Мирон Маркевич прокомментировал перспективы Михаила Мудрика в национальной сборной Украины. Он не сомневается, что футболист способен вновь стать важной частью команды.

Тренер подчеркнул, что все будет зависеть исключительно от самого игрока и от того, насколько быстро он наберет необходимую форму после длительного перерыва.

Все будет зависеть исключительно от него. Посмотрим, как он будет прогрессировать, ведь Мудрик действительно много пропустил. Сейчас главное – набрать форму. Вернуться в национальную сборную вполне реально – у нас там есть проблемы. Дай Бог, чтобы он вернулся. Не думаю, что он помешает "сине-желтым",

– подытожил Маркевич.

Напомним, Михаил Мудрик уже успел сыграть за Челси в товарищеском матче против Ювентуса, выйдя на замену на 82-й минуте.