25-летний Мудрик начал матч на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме, сообщает 24 Канал. Футболист выбрал себе 43-й номер, хотя до этого выступал под 10-м.

Мудрик сыграл первый матч за Челси

Нападающий появился на футбольном поле на 82-й минуте при счете 1:0 в пользу итальянцев. Он вышел на замену вместо Николаса Джексона и стал 12-м игроком, заменившим Хаби Алонсо в этом матче.



Мудрик сыграл за Челси / Скриншот трансляции матча

Михаил провёл на поле 13 минут, но не смог помочь своей команде избежать минимального поражения.

Мудрик выходит на поле: смотрите видео

До этого Михаил выходил на поле в футболке лондонского клуба в конце ноября 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма.Он не играл в футбол 616 дней.

Что известно о возвращении Мудрика

Напомним, 31 июля с Мудрика досрочно сняли дисквалификацию за допинг, после чего игрок 4 июля присоединился к своему клубу в Гонконге.

Хотя нападающий сборной Украины официально вернулся в футбол, пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру. В частности, тренер лондонцев Хаби Алонсо хочет сначала оценить его состояние и форму, после чего принять решение, нужен ли ему украинец.

По данным СМИ, на Михаила претендуют сразу три английских клуба, среди которых есть Ковентри.