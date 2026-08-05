25-річний Мудрик розпочав гру на лаві запасних і вийшов на заміну в другому таймі, повідомляє 24 Канал. Футболіст обрав собі 43-й номер, хоча до цього виступав під 10-м.
Мудрик зіграв перший матч за Челсі
Нападник з'явився на футбольному полі на 82-й хвилині за рахунку 1:0 на користь італійців. Він замінив Ніколаса Джексона та став 12-ю заміню Хабі Алонсо в грі.
Мудрик зіграв за Челсі / Скриншот трансляції матчу
Михайло провів на полі 13 хвилин, але не зміг допомогти своїй команді уникнути мінімальної поразки.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Мудрик виходить на поле: дивіться відео
До цього Михайло виходив на поле у футболці лондонського клубу наприкінці листопада 2024 року в поєдинку Ліги конференцій проти Гайденгайма. Він був поза футболом 616 днів.
Що відомо про повернення Мудрика
Нагадаємо, 31 липня з Мудрика достроково зняли дискваліфікацію за допінг, після чого гравець 4 липня приєднався до свого клубу в Гонконзі.
Хоча нападник збірної України офіційно повернувся до футболу, наразі не відомо, де він продовжить свою кар'єру. Зокрема, наставник лондонців Хабі Алонсо хоче спершу оцінити його стан і форму, після чого ухвалити рішення, чи потрібен йому українець.
За даними ЗМІ, на Михайла претендують відразу три англійські клуби, серед яких є Ковентрі.