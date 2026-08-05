25-річний Мудрик розпочав гру на лаві запасних і вийшов на заміну в другому таймі, повідомляє 24 Канал. Футболіст обрав собі 43-й номер, хоча до цього виступав під 10-м.

Мудрик зіграв перший матч за Челсі

Нападник з'явився на футбольному полі на 82-й хвилині за рахунку 1:0 на користь італійців. Він замінив Ніколаса Джексона та став 12-ю заміню Хабі Алонсо в грі.



Мудрик зіграв за Челсі / Скриншот трансляції матчу

Михайло провів на полі 13 хвилин, але не зміг допомогти своїй команді уникнути мінімальної поразки.

Мудрик виходить на поле: дивіться відео

До цього Михайло виходив на поле у футболці лондонського клубу наприкінці листопада 2024 року в поєдинку Ліги конференцій проти Гайденгайма. Він був поза футболом 616 днів.

Що відомо про повернення Мудрика

Нагадаємо, 31 липня з Мудрика достроково зняли дискваліфікацію за допінг, після чого гравець 4 липня приєднався до свого клубу в Гонконзі.

Хоча нападник збірної України офіційно повернувся до футболу, наразі не відомо, де він продовжить свою кар'єру. Зокрема, наставник лондонців Хабі Алонсо хоче спершу оцінити його стан і форму, після чого ухвалити рішення, чи потрібен йому українець.

За даними ЗМІ, на Михайла претендують відразу три англійські клуби, серед яких є Ковентрі.