Після завершення допінгової справи Михайло Мудрик знову опинився у центрі трансферної уваги. Українцем уже цікавляться одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Mail.

Куди може перейти Мудрик

Михайло Мудрик може змінити клуб уже найближчим часом. Після завершення допінгової справи до Челсі почали надходити запити щодо українського вінгера.

За інформацією британського видання, інтерес до 25-річного футболіста проявили одразу три клуби АПЛ. Назви двох із них поки не розголошуються, однак відомо, що серед претендентів є Ковентрі, який цього сезону повернувся до елітного дивізіону.

Особливого значення цьому варіанту додає постать головного тренера команди Френка Лемпарда. Англійський фахівець уже працював із Мудриком у Челсі навесні 2023 року та добре знайомий із сильними сторонами українського вінгера. Саме тому він нібито зацікавлений у возз'єднанні з футболістом.

Челсі ще не визначився з рішенням

Попри активний інтерес інших клубів, у Челсі поки не поспішають із остаточним рішенням щодо майбутнього Мудрика. Лондонці мають намір оцінити нинішній фізичний та ігровий стан українця під час передсезонної підготовки.

Для цього вінгер уже прибув до Гонконгу, де приєднався до команди, яку тепер очолює Хабі Алонсо. Лише після роботи з футболістом тренерський штаб визначиться, чи залишиться Мудрик у складі "синіх", чи вирушить в оренду.

Одним із можливих варіантів продовження кар'єри називають французький Страсбур, який входить до футбольної структури BlueCo разом із Челсі. Такий сценарій дозволив би українцю отримати регулярну ігрову практику та поступово повернутися на свій колишній рівень.

Нагадаємо, останній офіційний матч Мудрик провів у листопаді 2024 року проти Гайденгайма в Лізі конференцій, відзначившись забитим м'ячем. Згодом стало відомо про позитивний допінг-тест на мельдоній, однак після зміни WADA порогового рівня виявлення цієї речовини український футболіст врегулював справу та отримав дозвіл знову виходити на поле.