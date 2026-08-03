После завершения дела о допинге Михаил Мудрик вновь оказался в центре внимания трансферного рынка. Украинцем уже интересуются сразу три клуба английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

Куда может перейти Мудрик

Михаил Мудрик может сменить клуб уже в ближайшее время. После завершения допингового дела в Челси начали поступать запросы относительно украинского вингера.

По информации британского издания, интерес к 25-летнему футболисту проявили сразу три клуба АПЛ. Названия двух из них пока не разглашаются, однако известно, что среди претендентов есть Ковентри, который в этом сезоне вернулся в элитный дивизион.

Особое значение этому варианту придает фигура главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Английский специалист уже работал с Мудриком в Челси весной 2023 года и хорошо знаком с сильными сторонами украинского вингера. Именно поэтому он якобы заинтересован в воссоединении с футболистом.

Челси пока не определился с решением

Несмотря на активный интерес со стороны других клубов, в Челси пока не спешат с окончательным решением относительно будущего Мудрика. Лондонцы намерены оценить текущее физическое и игровое состояние украинца во время предсезонной подготовки.

Для этого вингер уже прибыл в Гонконг, где присоединился к команде, которую теперь возглавляет Хаби Алонсо. Только после работы с футболистом тренерский штаб определится, останется ли Мудрик в составе "синих" или отправится в аренду.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры называют французский Страсбург, который входит в футбольную структуру BlueCo вместе с Челси. Такой сценарий позволил бы украинцу получить регулярную игровую практику и постепенно вернуться на свой прежний уровень.

Напомним, последний официальный матч Мудрик провел в ноябре 2024 года против Хайденхайма в Лиге конференций, отличившись забитым мячом. Впоследствии стало известно о положительном допинг-тесте на мельдоний, однако после изменения WADA порогового уровня обнаружения этого вещества украинский футболист урегулировал дело и получил разрешение вновь выходить на поле.