"Он еще позажигает": легенда украинского футбола назвал лучшего игрока в УПЛ

Сезон-2024/2025 в Украинской Премьер-лиге подходит к своему концу. Осталось сыграть только матчи плей-офф, где будут определены последние два участника турнира на следующую кампанию.

Своими мыслями относительно него поделился бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич. Он подвел итоги и, в частности, рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Кто получил признание от Маркевича

Опытный специалист выделил вингера Динамо Андрея Ярмоленка. По мнению Мирона Богдановича, "бело-синие" приняли правильное решение, продлив контракт со своим лидером еще на один год.

Андрей Ярмоленко – лучший на данный момент игрок нашего чемпионата. Здесь все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает. А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учиться у этого мастера,

– сказал Маркевич.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 33 поединка на клубном уровне. В них он забил 12 голов и отдал 1 ассист.

Интересно. В предпоследнем туре в матче против Черноморца 35-летний вингер стал лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины за всю историю. Он опередил действующего тренера национальной сборной Сергея Реброва.

Напомним, что киевский клуб добыл "золото" УПЛ, не потерпев ни одного поражения на протяжении турнира. Это чемпионство стало 30-м в истории киевлян, после чего они обновили свою эмблему.