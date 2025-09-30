Мирон Маркевич рассказал, что не видел работы Кристиана Шевченко на футбольном поле. Поэтому ему трудно оценивать перспективы сына президента УАФ в команде Дмитрия Михайленко, передает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Как Маркевич оценил перспективы Шевченко-младшего?

По мнению Мирона Богдановича, неталантливый футболист бы точно не играл за "молодежку" Вотфорда даже, если твоя фамилия Шевченко.

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако, я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, хоть ты и с фамилией Шевченко, хоть с какой-то другой,

– сказал экс-наставник Карпат.

27 сентября сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2025 с победы над Южной Кореей 2:1. Шевченко-младший провел весь матч на скамейке запасных.

30 сентября команда Михайленко сыграет во втором туре против Панамы. Начало встречи – в 23:00 по Киеву. 3 октября же "сине-желтые" встретятся с Парагваем.

Что известно о Кристиане Шевченко?