Культовый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал вызов Кристиана Шевченко в сборную Украины U-20 на чемпионат мира-2025. Легендарный наставник не смог ответить на вопрос о перспективах Шевченко-младшего в национальной команде.
Мирон Маркевич рассказал, что не видел работы Кристиана Шевченко на футбольном поле. Поэтому ему трудно оценивать перспективы сына президента УАФ в команде Дмитрия Михайленко, передает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Как Маркевич оценил перспективы Шевченко-младшего?
По мнению Мирона Богдановича, неталантливый футболист бы точно не играл за "молодежку" Вотфорда даже, если твоя фамилия Шевченко.
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако, я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, хоть ты и с фамилией Шевченко, хоть с какой-то другой,
– сказал экс-наставник Карпат.
27 сентября сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2025 с победы над Южной Кореей 2:1. Шевченко-младший провел весь матч на скамейке запасных.
30 сентября команда Михайленко сыграет во втором туре против Панамы. Начало встречи – в 23:00 по Киеву. 3 октября же "сине-желтые" встретятся с Парагваем.
Что известно о Кристиане Шевченко?
- Кристиан Шевченко выступает за молодежную команду Уотфорда.
- Имеет контракт с английским клубом до конца текущего сезона-2025/2026 с возможностью пролонгации еще на год (данные Transfermarkt).
- Шевченко-младший дебютировал за сборную U-20 в товарищеском матче против Австралии. Сын обладателя "Золотого мяча" отыграл тайм, но результативными действиями не отметился. К этому всему еще и Украина потерпела поражение со счетом 2:3.
- Также имеет за своей спиной 11 игр за юношескую сборную U-19 (один ассист).
- Трансферная стоимость 100 тысяч евро.