Культовий український тренер Мирон Маркевич прокоментував виклик Крістіана Шевченка у збірну України U-20 на чемпіонат світу-2025. Легендарний наставник не зміг відповісти на запитання про перспективи Шевченка-молодшого у національній команді.

Мирон Маркевич розповів, що не бачив роботи Крістіана Шевченка на футбольному полі. Тому йому важко оцінювати перспективи сина президента УАФ у команді Дмитра Михайленка, передає 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Як Маркевич оцінив перспективи Шевченка-молодшого?

На думку Мирона Богдановича, неталановитий футболіст би точно не грав за "молодіжку" Вотфорда навіть, якщо твоє прізвище Шевченко.

Мені складно відповісти на це питання, бо я його не бачив ні в тренувальному процесі, ні в іграх. Однак, я думаю, що в нього хороший рівень, він же не дарма грає за молодіжну команду англійського Вотфорда. В Англії так просто ніхто не грає, хоч ти і з прізвищем Шевченко, хоч з якимось іншим,

– сказав екснаставник Карпат.

27 вересня збірна України U-20 стартувала на ЧС-2025 із перемоги над Південною Кореєю 2:1. Шевченко-молодший провів весь матч на лаві запасних.

30 вересня команда Михайленка зіграє у другому турі проти Панами. Початок зустрічі – о 23:00 за Києвом. 3 жовтня ж "синьо-жовті" зустрінуться із Парагваєм.

Що відомо про Крістіана Шевченка?