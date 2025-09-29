Збірна України U-20 продовжує виступи на юнацькому чемпіонаті світу. Вже у вівторок, 30 вересня, команда Дмитра Михайленка відіграє свій другий матч на турнірі, повідомляє 24 Канал.

Як стартувала Україна?

Суперником нашої команди стане збірна Панами U-20. Старт чемпіонату світу видався непростим, але успішним для України. Наші хлопці здобули важку перемогу в матчі проти Південної Кореї.

Точними ударами відзначились Геннадій Синчук та Олександр Пищур, на що суперник відповів одним пізнім голом. Проте після перших двох турів "синьо-жовті" йдуть лише другими.

На перше місце вибрався Парагвай, який у перестрілці здолав Панаму (3:2). Тепер же "канальщики" спробують взяти перші бали у битві з Україною. Матч стартує 30 вересня о 23:00 за київським часом.

Прогноз Favbet

Проте фаворитом звітного матчу вважають все ж Україну. На перемогу підопічних Михайленка виставлений коефіцієнт 1,46, тоді як на нашого суперника – 5,40.

Нічия ж оцінюється Favbet у 4,45. При цьому експерти очікують на результативну зустріч у місті Вальпараїсо. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,57, тоді як на ТМ2,5 – 2,14.

Нагадаємо, що з групи гарантовано вийдуть перші два місця. Також чотири найкращі команди з шести, які посядуть треті місця, також кваліфікуються в 1/8 фіналу.

До слова, раніше Україна вже чотири рази виходила на чемпіонат світу U-20 та кожного разу потрапляла у плей-оф. Найкращим же витупом "синьо-жовтих" на юнацьких Мундіалях було чемпіонство 2019 року.