Маркевич откровенно рассказал, планирует ли вернуться к тренерской деятельности
Мирон Маркевич – легендарный тренер, который возглавлял сборную Украины и самые культовые украинские клубы. Сейчас наставник наслаждается заслуженным отдыхом на пенсии.
Сейчас последним клубом в тренерской карьере Мирона Маркевича являются львовские Карпаты, которых он вывел из Первой лиги Украины в УПЛ (29 игр). После работы в зелено-белой команде Мирон Богданович находится без клуба, пишет 24 Канал.
Вернется ли Маркевич к тренерской работе?
Легендарный наставник откровенно рассказал 24 Каналу, планирует ли он возвращаться к тренерской деятельности.
Нет, не возвращаюсь к тренерскому креслу. Я играю в футбол 2-3 раза в неделю, получаю от этого удовольствие,
– откровенно ответил Маркевич.
Отметим, что Мирон Богданович бегает в футбол в родных Винниках.
Также Маркевич отреагировал на создание новой команды в нечуждом для него Днепре. О создании нового клуба Днепр 1918 стало известно лишь в начале августа 2025 года, хотя создание ООО Днепр 1918 было еще 25 мая текущего года.
К слову, за свою тренерскую карьеру Маркевич поработал со сборной Украины (4 матча), а также различными клубами. Самыми культовыми были периоды в Металлисте, Днепре, с которым добрался до финала Лиги Европы, и Карпат.