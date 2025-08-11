Мирон Маркевич – легендарный тренер, который возглавлял сборную Украины и самые культовые украинские клубы. Сейчас наставник наслаждается заслуженным отдыхом на пенсии.

Сейчас последним клубом в тренерской карьере Мирона Маркевича являются львовские Карпаты, которых он вывел из Первой лиги Украины в УПЛ (29 игр). После работы в зелено-белой команде Мирон Богданович находится без клуба, пишет 24 Канал.

Вернется ли Маркевич к тренерской работе?

Легендарный наставник откровенно рассказал 24 Каналу, планирует ли он возвращаться к тренерской деятельности.

Нет, не возвращаюсь к тренерскому креслу. Я играю в футбол 2-3 раза в неделю, получаю от этого удовольствие,

– откровенно ответил Маркевич.

Отметим, что Мирон Богданович бегает в футбол в родных Винниках.

Также Маркевич отреагировал на создание новой команды в нечуждом для него Днепре. О создании нового клуба Днепр 1918 стало известно лишь в начале августа 2025 года, хотя создание ООО Днепр 1918 было еще 25 мая текущего года.

К слову, за свою тренерскую карьеру Маркевич поработал со сборной Украины (4 матча), а также различными клубами. Самыми культовыми были периоды в Металлисте, Днепре, с которым добрался до финала Лиги Европы, и Карпат.