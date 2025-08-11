Мирон Маркевич – легендарний тренер, який очолював збірну України та найкультовіші українські клуби. Наразі наставник насолоджується заслуженим відпочинком на пенсії.

Наразі останнім клубом у тренерській кар'єрі Мирона Маркевича є львівські Карпати, яких він вивів із Першої ліги України в УПЛ (29 ігор). Після роботи у зелено-білій команді Мирон Богданович перебуває без клубу, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Рекордсмен УПЛ, який вивів Дніпро у фінал Ліги Європи: чим займається легендарний Мирон Маркевич

Чи повернеться Маркевич до тренерської роботи?

Легендарний наставник відверто розповів 24 Каналу, чи планує він повертатись до тренерської діяльності.

Ні, не повертаюсь до тренерського крісла. Я граю у футбол 2 – 3 рази на тиждень, отримую від цього задоволення,

– відверто відповів Маркевич.

Відзначимо, що Мирон Богданович бігає у футбол у рідних Винниках.

Також Маркевич відреагував на створення нової команди у нечужому для нього Дніпрі. Про створення нового клубу Дніпро 1918 стало відомо лише на початку серпня 2025 року, хоча створення ТОВ Дніпро 1918 було ще 25 травня поточного року.

До слова, за свою тренерську кар'єру Маркевич попрацював зі збірною України (4 матчі), а також різними клубами. Найкультовішими були періоди у Металісті, Дніпрі, з яким дістався до фіналу Ліги Європи, та Карпат.