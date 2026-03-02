Мирон Маркевич: "Я принял приглашение возглавить легендарный клуб"

Мирон Маркевич отметил харьковских болельщиков за их понимание игры. Экс-наставник вспомнил период, когда Металлист был одним из лидеров чемпионата.

Легендарный украинский тренер поделился воспоминаниями о харьковском Металлисте, отметив сильную поддержку фанов и футбольную культуру города. В комментарии "Суспільне Харків" Маркевич рассказал, почему команда не смогла стать чемпионом Украины, несмотря на высокий уровень игры.

Смотрите также "Стоило бы лишить звания Героя Украины": Мирон Макевич о Сергее Бубке

Что сказал Маркевич о периоде работы в Металлисте?

Заслуженный тренер рассказал, что принял приглашение возглавить Металлист с большим вдохновением, ведь еще в детстве следил за местными командами. По его словам, тогдашний Металлист отличался боевитостью и комбинационным стилем игры, а работа с футболистами принесла много приятных моментов.

Маркевич подчеркнул, что болельщики в Харькове "понимают футбол" – они внимательно следят за игрой и поддерживают команду.

Без них бы ничего не было, я честно скажу, потому что они поддерживали команду и меня, могу с такой ностальгией это все вспомнить. На улице просто идешь, люди подходили и благодарили. Для меня это было очень важно, я никогда не забуду, поэтому при случае хочу их всех поблагодарить,

– отметил Мирон Маркевич.

О достижениях и препятствиях на пути Металлиста

Вместе с тем Маркевич рассказал и о неблагоприятных факторах, которые мешали харьковской команде добыть чемпионство. Он отметил, что хотя команда имела потенциал, определенные административные и политические решения порой сдерживали прогресс клуба.

Также тренер вспомнил слова Мирчи Луческу о том, что Металлист был сильнее Шахтера, но не всегда получал шанс показать это в турнирной таблице. В конце концов, команда получила высокие места, но не смогла подняться на вершину первенства.

В своих воспоминаниях Маркевич отметил важность футбольной школы в Харькове, которая, по его мнению, должна сохранить свои традиции даже несмотря на сложные времена.

Чем известен Мирон Маркевич?