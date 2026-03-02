Мирон Маркевич: "Я принял приглашение возглавить легендарный клуб"
- Мирон Маркевич отметил поддержку харьковских болельщиков и футбольную культуру города во время работы в Металлисте.
- Он подчеркнул, что административные и политические факторы мешали команде стать чемпионом, хотя потенциал у нее был.
Мирон Маркевич отметил харьковских болельщиков за их понимание игры. Экс-наставник вспомнил период, когда Металлист был одним из лидеров чемпионата.
Легендарный украинский тренер поделился воспоминаниями о харьковском Металлисте, отметив сильную поддержку фанов и футбольную культуру города. В комментарии "Суспільне Харків" Маркевич рассказал, почему команда не смогла стать чемпионом Украины, несмотря на высокий уровень игры.
Что сказал Маркевич о периоде работы в Металлисте?
Заслуженный тренер рассказал, что принял приглашение возглавить Металлист с большим вдохновением, ведь еще в детстве следил за местными командами. По его словам, тогдашний Металлист отличался боевитостью и комбинационным стилем игры, а работа с футболистами принесла много приятных моментов.
Маркевич подчеркнул, что болельщики в Харькове "понимают футбол" – они внимательно следят за игрой и поддерживают команду.
Без них бы ничего не было, я честно скажу, потому что они поддерживали команду и меня, могу с такой ностальгией это все вспомнить. На улице просто идешь, люди подходили и благодарили. Для меня это было очень важно, я никогда не забуду, поэтому при случае хочу их всех поблагодарить,
– отметил Мирон Маркевич.
О достижениях и препятствиях на пути Металлиста
Вместе с тем Маркевич рассказал и о неблагоприятных факторах, которые мешали харьковской команде добыть чемпионство. Он отметил, что хотя команда имела потенциал, определенные административные и политические решения порой сдерживали прогресс клуба.
Также тренер вспомнил слова Мирчи Луческу о том, что Металлист был сильнее Шахтера, но не всегда получал шанс показать это в турнирной таблице. В конце концов, команда получила высокие места, но не смогла подняться на вершину первенства.
В своих воспоминаниях Маркевич отметил важность футбольной школы в Харькове, которая, по его мнению, должна сохранить свои традиции даже несмотря на сложные времена.
Чем известен Мирон Маркевич?
- Мирон Маркевич – один из самых успешных украинских тренеров, который больше всего прославился работой с харьковским Металлистом, который возглавлял в 2005–2014 годах.
- Под его руководством команда неоднократно становилась призером чемпионата Украины и дошла до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2011/12.
- Также Маркевич работал главным тренером Днепра, с которым в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, а в 2010-м возглавлял сборную Украины.