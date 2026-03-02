Мирон Маркевич: "Я прийняв запрошення очолити легендарний клуб"

Мирон Маркевич відзначив харківських уболівальників за їхнє розуміння гри. Екснаставник пригадав період, коли Металіст був одним із лідерів чемпіонату.

Легендарний український тренер поділився спогадами про харківський Металіст, відзначивши сильну підтримку фанів і футбольну культуру міста. У коментарі "Суспільне Харків" Маркевич розповів, чому команда не змогла стати чемпіоном України, попри високий рівень гри.

Що сказав Маркевич про період роботи в Металісті?

Заслужений тренер розповів, що прийняв запрошення очолити Металіст із великим натхненням, адже ще в дитинстві слідкував за місцевими командами. За його словами, тодішній Металіст вирізнявся бойовитістю та комбінаційним стилем гри, а робота з футболістами принесла багато приємних моментів.

Маркевич підкреслив, що вболівальники в Харкові "розуміють футбол" – вони уважно стежать за грою і підтримують команду.

Без них би нічого не було, я чесно скажу, тому що вони підтримували команду і мене, можу з такою ностальгією це все згадати. На вулиці просто йдеш, люди підходили й дякували. Для мене це було дуже важливо, я ніколи не забуду, тому при нагоді хочу їм усім подякувати,

– зазначив Мирон Маркевич.

Про досягнення і перешкоди на шляху Металіста

Разом з тим Маркевич розповів і про несприятливі фактори, які заважали харківській команді здобути чемпіонство. Він зазначив, що хоча команда мала потенціал, певні адміністративні й політичні рішення часом стримували прогрес клубу.

Також тренер згадав слова Мірчі Луческу про те, що Металіст був сильнішим за Шахтар, але не завжди отримував шанс показати це в турнірній таблиці. Врешті-решт, команда здобула високі місця, але не змогла піднятися на вершину першості.

У своїх спогадах Маркевич наголосив на важливості футбольної школи в Харкові, яка, на його думку, має зберегти свої традиції навіть попри складні часи.

Чим відомий Мирон Маркевич?