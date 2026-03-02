Легендарний український тренер поділився спогадами про харківський Металіст, відзначивши сильну підтримку фанів і футбольну культуру міста. У коментарі "Суспільне Харків" Маркевич розповів, чому команда не змогла стати чемпіоном України, попри високий рівень гри.

Що сказав Маркевич про період роботи в Металісті?

Заслужений тренер розповів, що прийняв запрошення очолити Металіст із великим натхненням, адже ще в дитинстві слідкував за місцевими командами. За його словами, тодішній Металіст вирізнявся бойовитістю та комбінаційним стилем гри, а робота з футболістами принесла багато приємних моментів.

Маркевич підкреслив, що вболівальники в Харкові "розуміють футбол" – вони уважно стежать за грою і підтримують команду.

Без них би нічого не було, я чесно скажу, тому що вони підтримували команду і мене, можу з такою ностальгією це все згадати. На вулиці просто йдеш, люди підходили й дякували. Для мене це було дуже важливо, я ніколи не забуду, тому при нагоді хочу їм усім подякувати,

– зазначив Мирон Маркевич.

Про досягнення і перешкоди на шляху Металіста

Разом з тим Маркевич розповів і про несприятливі фактори, які заважали харківській команді здобути чемпіонство. Він зазначив, що хоча команда мала потенціал, певні адміністративні й політичні рішення часом стримували прогрес клубу.

Також тренер згадав слова Мірчі Луческу про те, що Металіст був сильнішим за Шахтар, але не завжди отримував шанс показати це в турнірній таблиці. Врешті-решт, команда здобула високі місця, але не змогла піднятися на вершину першості.

У своїх спогадах Маркевич наголосив на важливості футбольної школи в Харкові, яка, на його думку, має зберегти свої традиції навіть попри складні часи.

Чим відомий Мирон Маркевич?