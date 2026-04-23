Маркевич отреагировал на информацию, что возглавит сборную Украины

Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Украины. Специалист сделал короткое, но показательное заявление.

После отставки Сергея Реброва тема нового наставника национальной команды стала одной из главных в украинском футболе. Главный претендент на эту должность рассказал для ютуб-канала ВЗБІРНА о возможности работы со сборной.

Что сказал Маркевич?

Маркевич сдержанно отреагировал на информацию о возможном назначении. По его словам, пока нет оснований говорить о конкретике.

Как воспринимаю слухи о сборной? Пока не о чем говорить,

– коротко ответил экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат.

Также специалист подчеркнул, что никаких контактов с Украинской ассоциацией футбола у него не было.

Почему появились слухи?

Информация о возможном назначении Маркевича появилась после ухода Реброва с поста главного тренера.

Украина не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, что и стало причиной изменений в тренерском штабе.

На этом фоне в медиа активно обсуждают различные кандидатуры, среди которых и Маркевич, который уже работал со сборной в 2010 году.

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал Маркевича единственным достойным кандидатом на роль тренера сборной. Поддержал своего коллегу по цеху и экс-наставник Волыни Виталий Кварцяный.

