Маркевич отреагировал на информацию, что возглавит сборную Украины
Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Украины. Специалист сделал короткое, но показательное заявление.
После отставки Сергея Реброва тема нового наставника национальной команды стала одной из главных в украинском футболе. Главный претендент на эту должность рассказал для ютуб-канала ВЗБІРНА о возможности работы со сборной.
Что сказал Маркевич?
Маркевич сдержанно отреагировал на информацию о возможном назначении. По его словам, пока нет оснований говорить о конкретике.
Как воспринимаю слухи о сборной? Пока не о чем говорить,
– коротко ответил экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат.
Также специалист подчеркнул, что никаких контактов с Украинской ассоциацией футбола у него не было.
Почему появились слухи?
Информация о возможном назначении Маркевича появилась после ухода Реброва с поста главного тренера.
Украина не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, что и стало причиной изменений в тренерском штабе.
На этом фоне в медиа активно обсуждают различные кандидатуры, среди которых и Маркевич, который уже работал со сборной в 2010 году.
Легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал Маркевича единственным достойным кандидатом на роль тренера сборной. Поддержал своего коллегу по цеху и экс-наставник Волыни Виталий Кварцяный.
Какие тренерские достижения Маркевича?
- Самая высокая точка в клубной карьере Мирона Маркевича – это финал Лиги Европы с Днепром в 2015 году. Команда в Варшаве уступила Севилье в боевом матче со счетом 2:3.
- С Карпатами коуч дважды был финалистом Кубка Украины, выигрывал с Металлистом, Карпатами и Днепром бронзовые и серебряные медали чемпионата.
- Рекордсмен Высшей лиги и УПЛ по количеству матчей в роли главного тренера – 408 игр.