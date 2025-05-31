Таловеров останется без тренера: Плумит уволит наставника после вылета из Чемпионшипа
- Главный тренер Плимута Мирон Муслич покинет команду после вылета из Чемпионшипа и уже ведет переговоры с немецким клубом.
- Плимут завершил сезон на предпоследней позиции и начал поиски нового главного тренера.
- Клуб Плимут проявил разочарование решением Муслича, но позволил ему вступить в переговоры с клубом Второй Бундеслиги.
- Муслич возглавил команду в январе 2025 года, но не смог ее удержать в Чемпионшипе.
Главный тренер Плимута Мирон Муслич покинет команду после вылета из Чемпионшипа. Он уже ведет переговоры с немецким клубом.
Плимут вылетел из Чемпионшипа по результатам последних матчей. Команда не смогла спастись и опустилась в третий дивизион.
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Плимут остался без тренера
Мирон Муслич начал переговоры с представителем Второй Бундеслиги. После вылета из Чемпионшипа его будущее в нынешнем клубе определено - тренер покинет команду, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Плимут.
Мы с неохотой позволили Мирону Мусличу вступить в переговоры с клубом Второй Бундеслиги, ведь он сам проявил заинтересованность в переходе. Это решение нас разочаровывает, потому что мы создали четкую структуру, процессы и подобрали соответствующий персонал, чтобы поддержать Муслича и его штаб,
– говорится в официальном заявлении Плимута.
Независимо от результата переговоров с немецкой стороной, Муслич не останется в Плимуте на следующий сезон. Клуб уже начал поиски нового главного тренера.
Отметим, что Муслич возглавил команду в январе 2025 года, однако не сумел удержать ее в Чемпионшипе. Плимут, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров, завершил сезон на предпоследней позиции.