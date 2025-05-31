Плимут вылетел из Чемпионшипа по результатам последних матчей. Команда не смогла спастись и опустилась в третий дивизион.

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Плимут остался без тренера

Мирон Муслич начал переговоры с представителем Второй Бундеслиги. После вылета из Чемпионшипа его будущее в нынешнем клубе определено - тренер покинет команду, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Плимут.

Мы с неохотой позволили Мирону Мусличу вступить в переговоры с клубом Второй Бундеслиги, ведь он сам проявил заинтересованность в переходе. Это решение нас разочаровывает, потому что мы создали четкую структуру, процессы и подобрали соответствующий персонал, чтобы поддержать Муслича и его штаб,

– говорится в официальном заявлении Плимута.

Независимо от результата переговоров с немецкой стороной, Муслич не останется в Плимуте на следующий сезон. Клуб уже начал поиски нового главного тренера.

Отметим, что Муслич возглавил команду в январе 2025 года, однако не сумел удержать ее в Чемпионшипе. Плимут, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров, завершил сезон на предпоследней позиции.