Плімут вилетів з Чемпіоншипа за результатами останніх матчів. Команда не змогла врятуватись і опустилася в третій дивізіон.

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Плімут лишився без тренера

Мирон Муслич розпочав переговори з представником Другої Бундесліги. Після вильоту з Чемпіоншипу його майбутнє в нинішньому клубі визначене — тренер залишить команду, пише 24 канал з посиланням на ФК Плімут.

Ми з неохотою дозволили Мирону Мусличу вступити в переговори з клубом Другої Бундесліги, адже він сам виявив зацікавленість у переході. Це рішення нас розчаровує, бо ми створили чітку структуру, процеси та підібрали відповідний персонал, щоб підтримати Муслича й його штаб,

– йдеться в офіційній заяві Плімута.

Незалежно від результату перемовин із німецькою стороною, Муслич не залишиться в Плімуті на наступний сезон. Клуб уже розпочав пошуки нового головного тренера.

Відзначимо, що Муслич очолив команду у січні 2025 року, однак не зумів утримати її у Чемпіоншипі. Плімут, у складі якого виступає український захисник Максим Таловєров, завершив сезон на передостанній позиції.