Российская чемпионка Ролан Гаррос сделала циничное заявление о войне в Украине

Мирра Андреева впервые высказалась о войне России против Украины после триумфа на Ролан Гаррос-2026. Слова россиянки вызвали неоднозначную реакцию на фоне ее многолетнего молчания.

После победы на Открытом чемпионате Франции 19-летняя теннисистка Мирра Андреева ответила на вопросы журналистов относительно войны в Украине. Россиянка сделала неоднозначное заявление, которое уже активно обсуждается в теннисном мире, сообщает 24 Канал.

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Что сказала Андреева о войне?

Во время общения с медиа российскую теннисистку попросили высказаться относительно войны, которую Россия ведет против Украины. Андреева заявила, что не поддерживает вооруженные конфликты и хочет мира.

Ну, конечно, я думаю, что ни один человек не хочет войны в мире. Поэтому все, что я могу сказать: когда я играю в теннис, единственное, о чем я думаю, – это как играть, как побеждать, как хорошо соревноваться, как выигрывать матчи. И я на самом деле не думаю о таких вещах во время игры, потому что у меня в голове и так очень много мыслей, на которых я стараюсь сосредоточиться. Поэтому, когда я играю, я никогда не думаю о подобных вопросах,

– сказала Андреева в комментарии на ютуб-канале Roland-Garros.

В то же время она избежала прямой оценки действий России и не упомянула об ответственности Кремля за вторжение.

Костюк ранее раскритиковала российских спортсменов

Накануне полуфинального матча Марта Костюк в очередной раз обратила внимание на молчание большинства российских теннисистов относительно войны. Украинка отметила, что спортсмены прекрасно знают о событиях в Украине, но избегают четкой позиции.

Костюк также отмечала, что уважает тех россиян, которые открыто осудили агрессию и изменили спортивное гражданство, однако таких примеров немного.

Россиянка стала главной сенсацией Ролан Гаррос

Напомним, Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема, став самой молодой чемпионкой Ролан Гаррос с 1992 года. В финале россиянка победила польку Маю Хвалинскую в двух сетах.

После исторического успеха теннисистка оказалась в центре внимания не только из-за спортивных результатов, но и из-за высказываний о войне, которые многие восприняли как попытку избежать прямого ответа на неудобный вопрос.