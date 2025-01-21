Элина Свитолина может впервые выйти в полуфинал Australian Open: кто соперник и каковы шансы на успех

Украинская теннисистка продолжает поражать своей игрой на австралийском турнире. Вторая ракетка страны прошла уже четырех оппоненток и близка к полуфиналу.

В Мельбурне продолжается первый турнир Grand Slam в 2025 году – Australian Open. В женском одиночном разряде стартовали шестеро украинок, однако до поздних стадий дошла только Элина Свитолина, сообщает 24 Канал.

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Феерический путь Элины

Одесситка прошла четырех непростых оппоненток в довольно тяжелой борьбе. К примеру, в третьем круге Элина выбила четвертую ракетку мира Ясмине Паолини.

А в 1/8 финала украинка одолела "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову, проигрывая в первом сете 1:4. Тем не менее, уже третий раз за свою карьеру Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open/

В 2018 и 2019 годах она и остановилась на этой стадии, но теперь мечтает впервые попасть в полуфинал турнира. Всего на турнирах Grand Slam Элина лишь трижды доходила до 1/2 финала. На этот раз ее оппоненткой будет Мэдисон Киз из США.

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29-летняя теннисистка занимает 14 место в мировом рейтинге. На своем пути американка одолела обидчицу Даяны Ястремской Елену Рыбакину (№7 WTA).

В отчетном матче Свитолина считается андердогом противостояния. Ее проход в полуфинал оценивается в 2,69, тогда как успех Мэдисон Киз – в 1,51. При этом матч не должен затянуться на три сета.

На это коэффициент 1,63. На победу 2:0 в пользу Киз выставлен коэффициент 2,35, тогда как 2:1 в ее пользу – 3,45. Вероятность тайбрейка в этой игре составляет 2,87. Встреча должна начаться в ночь на 22 января после 02:00 по Киеву.