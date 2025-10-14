Во вторник, 14 октября, появилась неожиданная информация о следующем бое Василия Ломаченко. Боец из Одесской области уже вскоре может вернуться в ринг.

Сообщают, что соперником Василия Ломаченко должен стать легендарный Мэнни Пакьяо. Сам "Пак Мэн" в комментарии DAILY TRIBUNE подтвердил информация о противостоянии с украинским боксером, который летом ушел на пенсию, информирует 24 Канал.

К теме В соцсети сенсационно "слили" следующий бой Ломаченко: в соперниках легенда бокса

Пакьяо подтвердил информацию о бое против Ломаченко?

По словам культового филиппинца, сейчас идет процесс подготовки к бою против Ломаченко. Их поединок будет иметь выставочный характер.

Встреча Пакьяо и Ломаченко должна состояться в декабре в США. Кроме этого филиппинский боксер сообщил, что его ждет грандиозный бой в январе – феврале уже в следующем 2026 году. Однако своего соперника Мэнни пока не назвал.

Напомним, что Ломаченко объявил об окончании карьеры в начале лета 2025-го. Это была вынужденная мера из-за проблем со спиной, которые не оставляли Василия. Украинский боксер, который частенько вляпывается в скандалы, закончил с боксом на статистике в 21 поединок – 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения. В своем последнем бою Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа (12 мая 2024 года).

Что известно о возвращении Мэнни Пакьяо?